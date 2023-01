O primeiro dia útil do ano será de sol. Mas as nuvens aparecem pela manhã. Por causa do calor, as típicas pancadas de chuva caem à tarde e à noite.

publicidade

Veja como ficam os termômetros na primeira segunda-feira (2) do ano:

Osasco

publicidade

Mínima: 19°C

Máxima: 32°C

publicidade

Barueri

Mínima: 19°C

Máxima: 32°C

Carapicuíba

Mínima: 18°C

Máxima: 31°C

*Com informações do Climatempo