Horóscopo do Dia 02/01: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 02/01: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 02/01: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você tem um amor em segredo, mas não sabe como expressar seus desejos, vão aparecer alguns de seus amigos que vão influenciar favoravelmente seu setor amoroso. Eles lhe…

Dinheiro & Trabalho: Se você está sabendo levar sua carreira a sério aproveitando todas as oportunidades que surgem, é hora de começar a ver como seus desejos e projetos começam a ser realizados. A maioria…Continue lendo o signo Capricórnio

publicidade

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Nascem dentro de você necessidades diferentes das que tinha até recentemente, a atração física ficará em segundo plano. Você quer conhecer alguém especial que o faça se apaixonar…

Dinheiro & Trabalho: As boas relações de trabalho promoverão um clima muito agradável entre seus colegas e você. As horas passarão voando e suas iniciativas e ideias serão muito racionais, mas eficazes. A…Continue lendo o signo Aquário

publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você poderá transmitir um espírito tão positivo à pessoa que gosta, que conseguirá que ela o olhe de outra maneira. Uma grande paixão poderá ser desencadeada a qualquer momento…

Dinheiro & Trabalho: Deseja deixar sua marca no mundo, por isso encontrará tempo para desenvolver os projetos que classifica como importantes para você. Coisas que não quer fazer com o único propósito de…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua paixão por alguém está alta. Portanto, esses sinais sutis e não tão sutis que você está enviando à pessoa que gosta, precisam de uma resposta. Apenas fique tranquilo, pois o romance…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, durante este período, não haverá grandes mudanças ou preocupações. Assim, notará que tudo flui com facilidade e que as coisas não são difíceis de resolver. É provável que hoje…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Desde já não perca a oportunidade que você tanto esperou nos assuntos do coração. Poderá ser capaz de despertar uma paixão e emoções intensas na pessoa que gosta se souber tocar…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente o ambiente de trabalho faz com que você se esforce mais apenas para fazer as coisas do jeito que deseja. As figuras de autoridade podem testar seus métodos e seus objetivos, forçando-o…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É possível que fique surpreso ao receber uma ligação ou uma mensagem da pessoa que deseja. Será algo que vai fazer com que vire a cabeça de pura alegria. O que deve fazer? Fazê-la…

Dinheiro & Trabalho: A princípio deve ter muito cuidado com suas palavras e atividades na empresa. Para que por causa de um mal entendido não perca o bom relacionamento que você desenvolveu e mantem com…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Talvez receba uma mensagem muito lisonjeira por parte de um conhecido. Pode ser o início de uma conversa que os levará a uma bela história juntos. Tudo será cálido e reconfortante…

Dinheiro & Trabalho: Algumas pressões farão com que você faça algo radical no trabalho para mudar a situação. Assim, se alguma vez houve um momento para reunir todos os seus talentos, esse momento é…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Brilhe por você mesmo para chamar a atenção dessa pessoa especial. Portanto dê-lhe um gostinho da sua capacidade de oferecer amor. Embora nunca tenha se aproveitado disso nesse…

Dinheiro & Trabalho: Para enfrentar alguns desafios no trabalho, hoje poderá usar seu grande poder pessoal. Assim, muitos projetos que você abandonou por falta de confiança em suas próprias ideias podem ressurgir…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No campo de novas relações de amizade que vai estabelecer terá uma grande chance de encontrar a pessoa dos seus sonhos. Assim, haverá uma grande necessidade de sempre estar…

Dinheiro & Trabalho: Seu ânimo no nível profissional será elevado com o avanço na carreira e o reconhecimento de suas realizações. Porém, você também pode estar pensando no que deseja fazer a seguir. Mas mesmo…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje vai querer correr alguns riscos, e se você tem hesitado em deixar alguém saber o que deseja ou como se sente, então não vai querer esperar mais. Deixe o amor fluir, ouça o seu…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, tudo indica que terá um dia excepcionalmente favorável nesta área, encontrará grandes facilidades para o desempenho das suas funções. Você poderia dizer que é uma boa jornada…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se está gostando de alguém novo, terá que esperar um pouco para conhecer a pessoa completamente antes de dar o próximo passo, se quiser que as coisas ocorram de acordo com o…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, pode-se dizer que irá aproveitar ao máximo a sua vida profissional. Você desfrutará do trabalho e da produtividade que está realizando. Para as estratégias de marketing de…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você está realmente apaixonado por um amigo, o clima astral deste dia vai ser benéfico. A Lua irá realçar seu romantismo inato e por isso será algo digno de um filme de amor…

Dinheiro & Trabalho: Conhecerá alguém no mundo profissional que se tornará uma espécie de mentor para você. Ele será uma pessoa um pouco mais velha do que você e, se for respeitoso e modesto, ele o apresentará…Continue lendo o signo Sagitário