Tarcísio recebe prefeitos de Osasco, Itapevi e região e retoma Conselho de Desenvolvimento

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reuniu nesta segunda-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, prefeitos de 39 cidades da Grande São Paulo para discutir ações conjuntas nas áreas de Habitação, Mobilidade Urbana e Saúde. Entre os gestores estavam os prefeitos de Osasco, Rogério Lins (Podemos), de Itapevi, Igor Soares (Podemos), de Cotia, Rogério Franco (PSD), e de Jandira, Dr. Sato (PSDB)

O encontro, que foi o primeiro do grupo desde 2019, marcou a retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, com a eleição da nova diretoria que será presidida pelo prefeito da Capital, Ricardo Nunes, também presente. “São desafios que esse grupo terá a partir de agora e precisamos de um instrumento vivo de planejamento urbano para poder enfrentar essas questões”, declarou o governador.

O Estado será responsável pela secretaria executiva do conselho, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, pasta comandada por Marcelo Branco. “Nós temos a quinta maior região metropolitana do planeta, e os prefeitos que estão aqui representam quase 22 milhões de habitantes. Isso dá ideia da dimensão e da responsabilidade que esse conselho terá”, completou Tarcísio.

Nas próximas reuniões, autoridades estaduais e municipais devem elaborar propostas conjuntas para melhorias em setores prioritários, em especial o planejamento da ocupação urbana e alternativas para retirar famílias e comunidades de áreas de risco.

As propostas terão como base as novas bases de dados de georreferenciamento e mapeamento aerofotogramétrico que serão disponibilizadas pelo Governo do Estado, além do censo demográfico 2022 do IBGE.

Conselho

Criado em 2011, o Conselho deve articular e promover a cooperação entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo em áreas de interesse comum e reduzir as desigualdades regionais.

As reuniões são públicas e devem ocorrer a cada dois meses. Os integrantes também podem promover reuniões extraordinárias, de acordo com as regras estabelecidas pelo regimento.

A atuação do Conselho leva em conta o interesse conjunto em setores como planejamento e uso do solo, transporte e sistema viário regional, habitação e saneamento ambiental. Desenvolvimento econômico, atendimento social, esportes e lazer também fazem parte das análises do grupo.