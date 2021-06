Técnico do Barueri, Hadybala diz que treinar o Corinthians seria “tirar leite de pedra”

Técnico do Grêmio Barueri, o ex-BBB Hadson Nery voltou a chamar a atenção com declaração sobre o comando técnico do Corinthians. Agora, Hadybala comparou treinar o Timão a “tirar leite de pedra”.

A declaração foi feita no Twitter, após um seguidor questioná-lo sobre se ele aceitaria treinar o Corinthians e acha que o time, que vem de uma série de resultados negativos, tem jeito. O ex-BBB respondeu: “Já consegui tirar leite de vaca, mas de pedra, não. Tarefa difícil. Porém, para ser um bom treinador, tem que fazer acontecer né? Toparia sim”.

Já consegui tirar leite de vaca, mais de pedra não 🤔 tarefa difícil, porém pra ser um bom treinador tem que fazer acontecer né 🤷🏻‍♂️ toparia sim 👍🏼 https://t.co/JPzexePD7S — Hadson Nery ⚽️ (@HadsonNery) June 3, 2021

O técnico do Grêmio Barueri já havia declarado que Renato Gaúcho não quis treinar o Timão porque “não é bobo de pegar um barco desses”. Hadybala avalia que o elenco do Corinthians “tá fraco”.

Hadson Nery foi anunciado em maio como técnico do Grêmio Barueri. Inativo desde 2019, o time barueriense pretende retomar as atividades nas divisões iniciais do Campeonato Paulista. É a primeira experiência de Hadybala como treinador.