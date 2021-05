Técnico do Barueri, Hadybala diz que Renato Gaúcho rejeitou Corinthians porque “não é bobo”

Técnico do Grêmio Barueri, Hadson Nery, o ex-BBB Hadybala, criticou o elenco do Corinthians e declarou que Renato Gaúcho rejeitou assumir o comando do Timão porque “não é bobo de pegar um barco desses”.

publicidade

Questionado por seguidores no Twitter, Hadybala comentou sobre a possibilidade de Renato Gaúcho aceitar o convite feito pela diretoria corintiana: “Acho difícil porque ele é muito malandro e sabe que esse elenco tá fraco. O problema do Corinthians não era treinador, é dinheiro e elenco”, declarou.

Na noite desta quinta-feira (20), após o anúncio de que o técnico rejeitou a proposta do Corinthians, Hadybala voltou ao assunto: “Eu avisei que ele não é bobo de pegar um barco desses. Falei, tô leve”.

publicidade

Hadson Nery foi anunciado este mês como técnico do Grêmio Barueri. Inativo desde 2019, o time barueriense pretende retomar as atividades nas divisões iniciais do Campeonato Paulista. É a primeira experiência de Hadybala como treinador.

publicidade

O ex-BBB, que encerrou a carreira como atleta em 2014, jogou como lateral, zagueiro e volante, e Dybala é atacante. Hadson atuou por clubes como Corinthians, Paysandu, Remo e União de Leiria, em Portugal.

Iniciando a carreira como treinador, Hadybala mantém a postura irreverente e sem papas na língua com os seguidores nas redes sociais. Após a recusa de Renato Gaúcho, o ex-BBB compartilhou montagens que brincam sobre ele no comando do Timão.

É uma possibilidade 👍🏼✌🏼 https://t.co/hobXSJckdJ — Hadson Nery ⚽️ (@HadsonNery) May 21, 2021

A recusa de Renato Gaúcho ao Corinthians rendeu uma série de memes nas redes sociais: