Técnico do Osasco Vôlei agora é cidadão osasquense

O técnico do Osasco Vôlei, um dos vitoriosos times femininos da cidade, Luizomar de Moura, agora é cidadão osasquense.

A honraria foi concedida em sessão solene realizada no último dia 23. O título também foi concedido a Valdir Ventura, CEO da São Cristovão Saúde, patrocinadora master do time.

O título a Luizomar foi proposto pelo ex-vereador Antônio Aparecido Toniolo (1996/2020). Já a homenagem a Ventura foi uma iniciativa do presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos).

A cerimônia contou com a presença das atletas do voleibol de Osasco, vereadores, representantes da Prefeitura e de esportistas da cidade e da região.

Trajetória

O técnico chegou à cidade em 2006 e construiu uma relação de parceria com as atletas, os patrocinadores, o poder público e com a população – principal apoiadora da equipe nos jogos no Ginásio José Liberatti.

Sob o comando de Luizomar, a equipe já conquistoucinco títulos da Superliga nacional, 16 campeonatos paulistas, quatro sul-americanos e o cobiçado mundial de clubes.

O treinador pernambucano emocionou-se bastante ao agradecer a honraria. “Estou muito feliz. Esse é um momento muito especial da minha carreira. Títulos mundiais foram importantes, mas o reconhecimento de uma cidade, isso não tem preço”, disse.

Já Ventura destacou os compromissos da empresa, com a cidade e com o bem estar social das pessoas. “Esse Título de Cidadão Osasquense muito nos lisonjeia, pois reafirma o nosso compromisso e engajamento junto às ações da assistência médica, prevenção e promoção da saúde, também por meio do vôlei, proporcionando bem-estar e qualidade de vida”, agradeceu o CEO da São Cristóvão.