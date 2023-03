Aniversário de Cotia terá show com Matheus & Kauan

A Prefeitura de Cotia anunciou que a atração do show em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 2 de abril, será a dupla Matheus & Kauan.

A apresentação promete modas de viola e os maiores sucessos da dupla, como “Que Sorte A Nossa”. “Te Assumi Pro Brasil”, entre outras.

O show será no estádio Euclides de Almeida (arena do Rodeio de Cotia) no domingo (2), a partir das 20h. A entrada é gratuita.

