Tela Quente (05/07): Parasita é atração na Globo nesta segunda-feira

Tela Quente nesta segunda-feira (05/07) tem como atração o filme Parasita na Globo. O longa sul-coreano, primeiro estrangeiro a ganhar o Oscar de Melhor Filme, em 2020, vai ao ar por volta das 22h35, logo após mais um capítulo da novela Império.

Tela Quente (05/07) – Parasita

Sinopse: Toda a família de Ki-Taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos.

O filme Parasita está disponível para locação ou compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Parasite

Elenco: Choi Woo-Sik; Jang Hye-Jin; Jo Yeo-Jeong; Park So-Dam; Song Kang-Ho

Dubladores: Hannah Buttel; Hércules Franco; Márcia Morelli; Priscila Amorim; Yan Gesteira

Direção: Bong Joon-Ho; Joon-Ho Bong

Nacionalidade: Sul-coreana

Gênero: Drama, questões sociais