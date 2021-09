Temperatura Máxima hoje (12/09), domingo: Goosebumps – Monstros e Arrepios é atração na Globo

Temperatura Máxima hoje, 12/09, domingo, tem como atração o filme Goosebumps – Monstros e Arrepios na Globo. O longa será exibido por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (12/09): Goosebumps – Monstros e Arrepios

Sinopse: O jovem Zach Cooper se muda de Nova York para uma cidade pequena dos Estados Unidos, para onde a mãe é transferida. Lá, eles passam a morar na casa ao lado da de Hannah – por quem o adolescente se apaixona – e o pai, o ranzinza R. L. Stine.

Depois de escutar gritos vindo da propriedade ao lado, Zach invade a residência com a ajuda do medroso colega e acaba, acidentalmente, abrindo um dos livros e, consequentemente, dando início à libertação de todos os monstros criados por Stine. Juntos, eles terão que mandar as criaturas de volta para as prateleiras.

O filme Goosebumps – Monstros e Arrepios também está disponível para compra ou locação no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Goosebumps

Elenco: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan

Direção: Rob Letterman

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

