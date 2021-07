Temperatura Máxima hoje (25/07): Quarteto Fantástico é atração na Globo

A Temperatura Máxima hoje (25/07) tem como atração o filme Quarteto Fantástico na Globo. O longa será exibido por volta das 12h45, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (25/07): Quarteto Fantástico

Sinopse: Quatro adolescentes são conhecidos pela inteligência e pelas dificuldades de inserção social. Juntos, são enviados a uma missão perigosa em uma dimensão alternativa. Quando os planos falham, eles retornam à Terra com sérias alterações corporais. Munidos desses poderes especiais, eles se tornam o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, o Tocha Humana e o Coisa. O grupo se une para proteger a humanidade do ataque do Doutor Destino.

O filme Quarteto Fantástico também está disponível na DisneyPlus.

Título Original: The Fantastic Four

Elenco: Jamie Bell; Michael B Jordan; Kate Mara; Miles Teller

Dubladores: Reed Richards: Manolo Rey/ Johnny Storm: Renan Freitas/ Sue Storm: Ana Lucia Menezes/ Ben Grimm e o Coisa: Sergio Cantú/ Victor Von Doom e Sr. Destino: Marcos Souza/ Dr. Franklin Storm: Luiz Carlos Persy

Direção: Josh Trank

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação