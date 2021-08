Temperatura Máxima hoje, 29/08, domingo | Círculo de Fogo: A Revolta é atração na Globo

A Temperatura Máxima hoje (29/08), domingo, tem como atração o filme Círculo de Fogo: A Revolta na Globo. O longa será exibido por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

publicidade

Temperatura Máxima hoje 29/08, domingo – Círculo de Fogo: A Revolta

Sinopse: Jake é um talento promissor do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Perseguido, ele encontra o esconderijo da jovem Amara, que clandestinamente está construindo um robô de porte pequeno. Ambos tentam fugir, mas acabam sendo capturados. Para escapar da prisão, eles são enviados ao treinamento de pilotos Jaeger, onde Jake reencontra sua irmã de criação Mako.

publicidade

O filme Círculo de Fogo: a Revolta também está disponível para assistir no Amazon Prime Video.

VOLTA POR CIMA// Ex-morador de rua é contratado por restaurante após projetos sociais de Osasco

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Pacific Rim Uprising

Elenco: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi

Direção: Steven S. Deknight

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura