Terminal da EMTU em Osasco terá teste gratuito de glicemia na próxima semana

Quem passar pelo Terminal Luiz Bortolosso, em Quitaúna, Osasco, na próxima segunda-feira (26), poderá realizar teste gratuito de glicemia e aferição da pressão arterial.

Os serviços de saúde e orientações serão oferecidos das 9h às 13h por agentes do Proz Educação em parceria com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).

A ação visa conscientizar sobre a Campanha Junho Vermelho, que reforça a importância da doação de sangue, e cuidados para ser um doador. Segundo o Ministério da Saúde, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população doa sangue regularmente, ficando abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e dos 5% registrados em países da Europa.

O que é preciso para ser doador?

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 51 kg;

Ter entre 16 e 69 anos;

Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Não ter feito tatuagem nos últimos seis meses.

SERVIÇO

Ação de saúde Julho Vermelho

Quando: 26 de junho, das 9h às 13h

Onde: Terminal Luiz Bortolosso (Avenida dos Autonomistas, 7130 – Quitaúna, Osasco)