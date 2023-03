Tiago Santineli se apresenta hoje (24) em Osasco

O comediante Tiago Santineli se apresenta hoje (24), às 21h, no Teatro Aspro com seu show solo “Antipatriota”.

Além de comediante, Santinelli também é roteirista e atua na área de humor desde 2017.

Seu show de stand up, que conta com o estilo de piadas de storytelling, passa pelas várias experiências de sua vida. Desde a mal sucedidade tentativa de ser um advogado e pastor às suas epifanias sobre a vida e morte de Jesus.

O humorista já se aprentou no Superior Tribunal de Justiça, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Hospital Daher, Sabin, entre outros. Atualmente é um dos roteiristas do Jornal de Casa, do comediante Victor Camejo.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios, Osasco.