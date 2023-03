Galinha Pintadinha e A Fabulosa Trupe se apresentam amanhã (25) em Osasco

Nesse sábado (25), às 18h, o musical Galinha Pintadinha e A Fabulosa Trupe se apresenta no Teatro Aspro, em Osasco.

O espetáculo mostra a saga do Pintinho, que ao fugir do Gavião, acaba se perdendo da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Na busca para encontrar seus pais, ele conta com a ajuda dos amigos da Popó.

Crianças de até 2 anos não pagam ingressos. Já as crianças de 2 a 12 anos pagam meia entrada.

Os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Express.

O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios. Informações pelo whatsapp 11 2771-0016.