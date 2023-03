Teste de adequação viária na Granja Viana, em Cotia, continua até dia 31

A Prefeitura de Cotia vai prorrogar as alterações no trânsito da Granja Viana para teste de adequação viária até o dia 31 de março.

publicidade

O teste consiste em avaliar os impactos depois das alterações feitas na Avenida São Camilo e José Félix de Olivera, que tiveram sentido de fluxo modificado.

A rua José Félix de Oliveira está como mão única a partir da Rodovia Raposo Tavares sentido avenida São Camilo, que por sua vez está com sentido único a partir do encontro com a José Félix de Oliveira sentido Raposo Tavares.

publicidade

Segundo a Prefeitura, o teste faz parte de um estudo para melhorar o fluxo viário e tem o objetivo de avaliar se a medida dará mais fluidez ao congestionamento no período da manhã, no sentido da Raposo, e no período da tarde, no sentido bairro.

As ruas do entorno podem ser utilizadas como alternativa para quem quiser evitar as vias.