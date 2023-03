Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista será na Arena Barueri

A Arena Barueri será o palco do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2023, previsto para dia 2 de abril, às 16h, entre Água Santa e Palmeiras.

O campo de Barueri foi o escolhido pois o Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, mais conhecido como Distrital do Inamar, casa do Água Santa em Diadema, está interditado.

O gramado da Arena Barueri já passa por melhorias para receber a partida.

A segunda partida da final será disputada no dia 9 de abril, no Allianz Parque, casa do Palmeiras, que por ter a melhor campanha na classificação geral, ganhou o direito de jogar em casa a decisão.