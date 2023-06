Tifanny renova com Osasco Vôlei

A jogadora Tifanny Abreu renovou contrato com o Osascoi Vôlei para a temporada 2023/24. Tifanny está no Osasco desde a temporada 2021/22 e tem declarado que no clube ela se sente feliz, amada e pretende ter um relacionamento duradouro.

“Vamos com tudo, trabalhar e lutar por muito por títulos. Estou muito feliz e ansiosa para que a nova temporada comece logo”, afirmou a atleta, que tem atuado tanto como ponteira quanto oposta.

Reforço nas pontas

O time osasquense anunciou ainda a contratação de mais uma ponteira, Amanda Danielli, que defendeu o Pinheiros na temporada passada.

“Vestir a camisa osasquense é uma realização. Quero dizer para os torcedores que compartilhamos os mesmos sonhos de títulos e espero que consigamos realizá-los. Que seja uma temporada extraordinária, de conquista de objetivos como equipe, grupo, torcida e família, pois sei que Osasco é isso, uma grande família. E é muito bom fazer parte dela”, ressaltou a atleta, que vai completar 30 anos nesta quinta-feira (22).

O Osasco também anunciou a renovação com as ponteiras Glayce e Duda.

“Glayce e Duda foram muito bem na temporada passada e acreditamos muito no potencial dessas duas meninas, que têm muito a contribuir não só para Osasco, mas para o vôlei brasileiro. Vamos dar continuidade no trabalho com as duas ponteiras e tenho certeza de que elas irão evoluir ainda mais dentro de quadra”, afirma o técnico Luizomar.