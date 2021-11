TJSP abre concurso público com 197 vagas e salário de R$ 7,4 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo abriu concurso público com o total de 197 vagas em todo o estado para os cargos de assistente social judiciário e psicólogo judiciário.

Para a Capital, foram abertas 9 vagas para psicólogo e 20 vagas para assistente social. Nas demais comarcas das 10 Regiões Administrativas Judiciárias (RAJs) do estado, são 56 vagas para psicólogo judiciário e 112 vagas para assistente social judiciário.

O salário inicial de ambos os cargos é de R$ 7.470,74, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte, correspondentes à jornada de trabalho de 30 horas semanais.

As inscrições estarão abertas de 12 de novembro até 16 de dezembro, às 16h, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.

Nos dois casos, o concurso será dividido em duas etapas: a primeira é composta por prova objetiva (eliminatória e classificatória) e prova discursiva (eliminatória), previstas para o dia 20/2/22; e a segunda etapa é de prova de títulos de caráter classificatório, aplicada somente aos candidatos habilitados e com melhor classificação na prova objetiva.

Serão nomeados os classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital, podendo o Tribunal nomear ou não os demais candidatos aprovados, na medida de suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente, observando-se que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Após a homologação, os concursos terão validade de um ano, prorrogável pelo mesmo período a critério do TJSP.