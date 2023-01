Todo Dia a Mesma Noite: série da Netflix sobre o incêndio na boate Kiss estreia dia 25

A nova série da Netflix “Todo Dia a Mesma Noite”, que retrata a história real do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estreia dia 25 de janeiro, marcando os 10 anos da tragédia que matou 242 jovens.

publicidade

A série terá cinco episódios com uma hora de duração, cada, e é produzida pela Morena Filmes, com direção de Julia Rezende e Carol Minêm. O roteiro é assinado por Gustavo Lipszten.

A produção também se baseia no livro “Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss”, da premiada jornalista mineira Daniela Arbex. O elenco tem nomes como Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros e Debora Lamm.

publicidade

Assista ao trailer de Todo Dia a Mesma Noite: