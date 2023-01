De férias com os filhos, Luciana Gimenez sofre acidente e fratura perna

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, sofreu um acidente na tarde de sábado (7) enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Em nota publicada hoje (9) nas redes sociais, a assessoria da apresentadora informou que ela foi submetida a uma cirurgia de emergência.

Luciana aproveitava as férias com os filhos, Lucas e Lorenzo, quando sofreu o acidente enquanto esquiava em alta velocidade numa pista íngreme. Ela foi socorrida ainda no local e encaminhada ao hospital da região, onde os médicos identificaram fraturas na perna. “Foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida”, diz o comunicado.

Após o procedimento cirúrgico, Luciana foi para o quarto e deve receber alta médica hoje. A apresentadora chegou a publicar uma foto nos Stories do Instagram direto do hospital, mas apagou em seguida. Na imagem, ela aparecia deitada na maca, no quarto escuro.

Artistas e fãs se solidarizaram e mandaram mensagens positivas à apresentadora. “Fique bem logo, Luciana! Estamos torcendo por você”, disse Sônia Abrão. “Melhoras pra você”, escreveu Diogo Portugal. “Muita proteção”, desejou Maíra Cardi. “Vai dar tudo certo! Estamos, de longe, torcendo para uma rápida recuperação”, comentou Mariana Godoy.