“Tomem banho com chinelo”, diz Maisa após cair no banheiro

Maisa Silva usou sua conta no Twitter para contar que levou um tombo enquanto tomava banho, na quarta-feira (2). A jovem apresentadora do “Programa da Maisa”, no SBT, emissora sediada em Osasco, disse que se machucou, mas já está bem. “Hoje caí um tombo no banho e bati a cabeça, os joelhos, cotovelos e tal. Estou com alguns roxos”, escreveu.

A apresentadora aproveitou a postagem para fazer um alerta aos seus fãs e seguidores: “Só queria lembrar vocês de tomarem banho de chinelo no piso liso ou tomarem muito cuidado por favor. Poderia ter acontecido algo pior, melhor prevenir do que remediar”.

Preocupado com o acidente doméstico, um fã chegou a sugerir que a apresentadora colocasse um tapete de borracha no banheiro. Maisa disse ainda que sua mãe insistia para que ela não tomasse banho descalça.

Após o ocorrido, a apresentadora fez uma série de comentários para descontrair e contou que tem feito muitas descobertas ao tomar banho com chinelo. “Gente… tô descobrindo as 1000 maravilhas do banho de chinelo”, escreveu em uma das postagens.