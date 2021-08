Trabalhadores da Rede TV!, em Osasco, devem entrar em greve nesta terça-feira (31)

Radialistas que trabalham na Rede TV!, emissora sediada em Osasco, devem entrar em greve a partir da 0h desta terça-feira (31). A paralisação foi definida em assembleia na porta da empresa nesta segunda (30).

“Sem resposta a proposta de acordo coletivo protocolada na RedeTV! desde semana passada, os trabalhadores da emissora decretaram greve por tempo indeterminado a partir da 0h00 de amanhã, até a empresa abrir um canal de negociação para discutir as reivindicações que os trabalhadores proporam a direção da RedeTV!”, afirma o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo (Sindicato dos Radialistas).

De acordo com o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que apoia a mobilização dos colegas, além de radialistas, a greve deve envolver profissionais como cinegrafistas, operadores de vídeo, produtores, editores de imagem, advogados, trabalhadores de recursos humanos, secretários, secretárias, copeiras, faxineiras e seguranças. Isso porque todos esses trabalhadores são registrados como radialistas, mesmo que muitos não desempenhem funções da categoria.

O Sindicato dos Radialistas afirma que os profissionais da Rede TV!, em Osasco, “amargam salários sem reajustes há mais de quatro anos. Sem interesse da direção da RedeTV! em negociar, só restou os trabalhadores decretarem greve”.

O sindicato afirma que, sem reajuste, as perdas salariais dos trabalhadores são de 18,72%, se considerar o retroativo chega a 354%. “E a RedeTV! paga o pior salário do mercado aqui em São Paulo”, afirma. De acordo com os dois sindicatos, um operador de câmera na RedeTV! recebe em média um salário base de R$ 2.000. Nas outras emissoras, a média é de R$ 3.200. Ou seja, o salário pago é em média 62% menor que nas outras emissoras.

