Tradicional desfile de ‘cabeções’ de Santana de Parnaíba será na segunda-feira (12)

Nesta segunda-feir (12), a partir das 16h, o tradicional desfile de “cabeções” de Santana de Parnaíba sairá em cortejo pelas ruas do Centro Histórico. O desfile acontece ao som da Bateria de Escola de Samba do Clube Atlético Santana (Casa), com os cabeções e bonecos do Mestre Miguel Villar. O evento tem apoio da Prefeitura de Santana de Parnaíba e incentivo da Lei Paulo Gustavo.

publicidade

Cerca de 60 cabeções devem sair em desfile.

Veja a programação completa dos outros blocos e eventos do Carnaval de Santana de Parnaíba:

publicidade

Sexta-feira (9)

23h – Grito da Noite – Noite dos Fantasmas – Concentração às 19h no CEMIC (Largo da Matriz, 49, Centro);

Sábado (10)

14h – Matinê infantil – Concentração às 14h no Espaço Henrique Preto (Praça 14 de Novembro);

17h – Briga de Galo – Concentração às 16h no Chiqueirinho (Rua Anhembi);

publicidade

Domingo (11)

14h – Matinê infantil – Concentração às 14h no Espaço Henrique Preto (Praça 14 de Novembro);

17h – Bloco Abayomi – Concentração às 16h na Casa do Samba (Rua André Fernandes, 51, Centro);

19h – Escorrega Lá Vai Um – Concentração 17h no CEMIC (Largo da Matriz, 49, Centro);

19h30 – Pé Vermelho – Concentração às 18h na Praça 14 de Novembro.

Segunda-feira (12)

14h – Matinê infantil – Concentração às 14h no Espaço Henrique Preto (Praça 14 de Novembro);

17h – Desfile dos Cabeções – Concentração às 16h no CASA (Rua Suzana Dias, 260, Centro);

19h – Bloco do Bertinho – Concentração às 17h no Espaço Henrique Preto (Praça 14 de Novembro).

Terça-feira (13)

14h – Matinê infantil – Concentração às 14h no Espaço Henrique Preto (Praça 14 de Novembro);

18h – União da Vila Refúgio – Concentração às 17h no Espaço Henrique Preto (Praça 14 de Novembro);

21h30 – Grito da Noite e convidados – Concentração às 19h no Espaço Henrique Preto (Praça 14 de Novembro).