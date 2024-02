Igor Soares recebe Medalha de Mérito Legislativo em Brasília

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) esteve hoje (7) na Câmara dos Deputados, em Brasília, como uma das personalidades escolhidas para receber a Medalha Mérito Legislativo de 2023, a mais alta homenagem oferecida pela Casa.

Ao todo, 37 pessoas escolhidas por integrantes da Mesa Diretora e pelos líderes partidários foram agraciadas com a comenda e um diploma de menção honrosa.

Soares foi indicado a receber o prêmio por ter sido o prefeito mais bem votado proporcionalmente do país, com 98% dos votos válidos.

“Com muita emoção, recebi uma das maiores homenagens e condecorações do Brasil, aprovada pela Câmara dos Deputados. Estou muito orgulhoso de ter sido o único prefeito do país a receber esta condecoração em 2023, ao lado de ministros, autoridades militares, governadores e importantes nomes da sociedade brasileira. Quero agradecer primeiramente a Deus e também a toda a população que sempre me apoiou”, declarou em suas redes sociais.

Além de Igor, a lista de agraciados inclui nomes como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e André Mendonça; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; os ex-deputados federais Gonzaga Patriota e Miro Teixeira e a ex-deputada federal Irma Passoni.