Três são presos em Cotia por roubo de carro

Policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de três indivíduos suspeitos de roubo de veículo, durante uma abordagem realizada na Rua Jorge Rizzo, em Cotia, na manhã deste domingo (7).

publicidade

A ação policial foi deflagrada após os agentes de segurança desconfiarem das placas do automóvel ocupado pelos suspeitos, que não condiziam com o número de identificação do chassi. Após verificação minuciosa, foi constatado que o veículo havia sido objeto de roubo no último dia 23 de março, na cidade vizinha de Barueri.

Diante da situação, os três indivíduos foram prontamente detidos e encaminhados ao Distrito Policial de Cotia, onde se apresentaram as vítimas do roubo ocorrido em Barueri. Elas reconheceram os suspeitos como sendo os autores do crime.

publicidade

Após a identificação formal, o trio foi recolhido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça para responder pelos trâmites legais cabíveis ao caso de roubo de veículo automotor.