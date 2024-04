Polícia Civil apreende 150 kg de drogas em Embu das Artes

A Polícia Civil desarticulou um esquema de distribuição de cocaína que utilizava uma transportadora de cargas em Embu das Artes como fachada. Na ação realizada no último sábado (6), foram apreendidos cerca de 150 quilos da droga e preso um homem envolvido no tráfico.

Investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) monitoravam a transportadora, que servia como ponto de desembarque de entorpecentes trazidos por caminhões. As drogas eram então retiradas do local em automóveis por integrantes de uma quadrilha.

Durante as diligências, os policiais flagraram um carro retirando uma caixa com 25 quilos de cocaína. O condutor fugiu, mas abandonou o veículo. Dentro da transportadora, os agentes encontraram um caminhão carregado com outros 125 quilos da droga.

Um dos suspeitos que buscaria a carga ilícita acabou detido depois de tentar fugir a pé. Dois outros carros envolvidos no esquema foram apreendidos. As investigações seguem para identificar e prender os demais integrantes do grupo criminoso.