Tarcísio de Freitas vistoria obras de mobilidade na Rodovia Castello Branco nesta terça (9)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas visita a região nesta terça-feira (9) para vistoriar as obras de mobilidade urbana em andamento na Rodovia Presidente Castello Branco em Osasco e Barueri.

Pela manhã, às 12h, Tarcísio estará em Osasco para inspecionar os trabalhos de implantação de um novo acesso à cidade, no km 15,8 da Castello, no sentido Interior. Esta intervenção visa melhorar o fluxo dos veículos que acessam um dos principais municípios da região metropolitana de São Paulo.

Já no período da tarde, o governador seguirá para Barueri, onde às 14h30 fará uma vistoria técnica às obras de implantação de vias marginais e faixas adicionais no km 25 da Castello, também no sentido capital. Este projeto busca ampliar a capacidade e fluidez do tráfego neste trecho urbano de grande movimentação.