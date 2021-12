Três traficantes são presos com 6 fuzis e drogas em Barueri

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) estouraram, na terça-feira (28), um depósito de armas e drogas em Barueri. Três homens foram presos na ação.

As investigações levaram os policiais aos integrantes de uma organização criminosa que seria responsável por armazenar e distribuir drogas no estado de São Paulo. No primeiro endereço, em Barueri, um suspeito foi detido e foram apreendidos seis fuzis e 150 tijolos de cocaína.

No segundo imóvel, outro indivíduo foi preso e mais 150 tijolos do mesmo entorpecente foram apreendidos. Na mesma ação, outra equipe policial monitorava um caminhão de pequeno porte, que foi abordado em Praia Grande, no litoral paulista. O motorista foi preso e outros 100 tijolos de droga foram apreendidos.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. As investigações prosseguem para que outros integrantes da quadrilha sejam identificados e presos.

