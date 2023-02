Troca de ingressos para show de João Gomes em Itapevi começa nesta sexta (3)

Começa nesta sexta-feira (3) a troca de ingressos para o show de João Gomes, em Itapevi. O público pode levar um agasalho novo ou 1 kg de alimento (menos sal) e retirar o ingresso, das 10h às 22h, no Ginásio de Esportes.

A administração municipal informa que é permitida a retirada de até dois ingressos por pessoa. Além disso, podem trocar a entrada menores a partir de 16 anos, abaixo desta idade não será permitido.

A apresentação de João Gomes será no dia 10 de fevereiro, às 19h, no Parque da Cidade, e celebra os 64 anos de Itapevi.

No repertório, o sucesso do piseiro tem canções como “Dengo”, “Digo Ou Não Digo”, “Se for Amor”, ‘Amando Você”, “Meu Pedaço de Pecado”, “Pode Ficar”, “Sem Você”, “Eu tenho a senha”, entre outras.

O show não trará custos aos cofres públicos e será pago pela empresa participante do chamamento público responsável pela parte comercial do Parque da Cidade no dia do evento.

SERVIÇO

Troca de ingressos para show de Joao Gomes

Quando: a partir de sexta-feira 03/02, das 10h às 22h

Onde: Ginásio de Esportes de Itapevi (Avenida Rubens Caramez 1000A – Centro)