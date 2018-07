“Tudo é puteiro em Osasco”, disse em show youtuber acusado de racismo; assista

Em um de seus shows de stand up, o youtuber e humorista Júlio Cocielo, acusado de racismo em um comentário no Twitter sobre o jogador francês Mbappé, dedica boa parte para falar sobre a cidade. “Todo mundo que você fala: sou de Osasco… [a pessoa responde] C****** Osasco!”, brinca. O Canal Canalha, mantido por ele no Youtube tem quase 17 milhões de inscritos

Publicidade

“Osasco teve muita gente importante… em cativeiro. Tô brincando… MC Guimê!”, afirma Cocielo, em apresentação de stand up. “Osasco é tão perigoso que não tem retorno lá. Você só vai!” (assista no vídeo abaixo a partir dos 3:55m).

—–

LEIA TAMBÉM:

Mano Brown sobre youtuber de Osasco acusado de racismo: “Uma hora nois cruza ele”

—–

O youtuber diz ainda que há uma grande quantidade de prostíbulos no município. “Osasco tem muito puteiro. Você entra na padaria, acha que é padaria, é puteiro. Você vai na escola, é puta. Vai comprar um lanche, fala: ‘tem de mortadela?’. O cara fala: ‘tem puta’. Tudo é puteiro em Osasco. Puta, em Osasco, tem mais concorrência que vestibular de medicina”.

“Na verdade, Osasco tem mais coisa. Tem puteiro, tem padaria e igreja. Ou você é pastor, ou é padeiro ou é puta. É triste Osasco”, emenda o humorista.

Publicidade

Júlio Cocielo virou alvo de críticas e acusações de racismo quando escreveu no Twitter no sábado (30), que o jogador da França Mbappé “conseguiria fazer arrastões top na praia”.

“Fui um completo ignorante”, desculpa-se Cocielo após comentário racista

O Youtuber publicou um vídeo em seu Canal Canalha nesta quarta-feira, 4, reafirmando seu pedido de desculpas: “Realmente eu não tenho razão nenhuma. Fiz um comentário muito zoado, muito mal explicado, e gerou toda essa confusão”.

Além de desculpas sobre o episódio envolvendo o jogador francês Mbappé, Cocielo se desculpou por pots racistas antigos: “Hoje eu leio tudo aquilo que eu postei e me sinto envergonhado. Foram coisas absurdas”, diz Cocielo, sobre publicações antigas que também foram criticadas. “Aquile monte de merda que eu falei está muito distante de quem eu sou hoje.”

Publicidade

“Desculpa família, desculpa amigos, desculpa seguidores, desculpa todos.”

“Agradeço às pessoas que souberam me ouvir e me explicaram sobre o racismo institucional e o racismo velado”, diz. ”No meu caso a minha ignorância foi combatida com conhecimento”.

“Quero recomeçar, olhar para a frente, aprender com meu erro”, afirmou Cocielo.