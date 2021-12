Uber Moto chega a Osasco: “Nova opção de trabalho e geração de renda”, celebra Rogério Lins

O Uber Moto, nova opção disponibilizada pela Uber que permite solicitar corridas por motocicletas, já está disponível em Osasco. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta segunda-feira (6).

“Buscando sempre a inovação em tecnologia e mobilidade urbana, Osasco celebra a parceria com a Uber para implantação do serviço UBER Moto, que já está disponível a partir de hoje no aplicativo”, escreveu o prefeito de Osasco, nas redes sociais.

A nova modalidade atenderá corridas dentro do município, de acordo com Rogério Lins. “Locomoção rápida e barata para pontos onde muitas vezes o transporte coletivo não chega. O serviço cria uma nova opção de trabalho e geração de renda aos motociclistas”, explicou.

O Uber Moto foi lançado em novembro de 2020 como uma alternativa para viagens rápidas e até mais baratas que UrbeX. O serviço com moto, que já chegou em algumas cidades do país, funciona de forma semelhante ao carro, dentro do mesmo aplicativo.

Nova sede da Uber em Osasco

A nova sede da Uber, em Osasco, deve ser inaugurada em 2022, com cerca de 30 mil metros quadrados. O espaço, batizado de Uber Campus, ficará ao lado do shopping União, na Avenida dos Autonomistas, na Vila Yara, onde funcionava a concessionária Auguri.

O projeto inclui salas de reuniões amplas, restaurante, cafeteria, academia, sala de amamentação, além de áreas para a prática de yoga, alongamento e meditação e para receber os cachorrinhos de estimação dos funcionários. Em Osasco, a sede da Uber terá ainda o primeiro Centro de Tecnologia da companhia na América Latina.