Chuva forte deixa casas destelhadas em Barueri

A forte chuva que atingiu a região nesta segunda-feira (6) deixou alguns pontos alagados e casas destelhadas em Barueri.

Foram registrados alagamentos em Alphaville e na região central da cidade. Uma reportagem exibida no “Brasil Urgente” mostrou ainda residências que ficaram destelhadas devido à ventania que acompanhou a chuva nos bairros Engenho Novo e Jardim Isaura, no limite com Santana de Parnaíba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 15h54, para atender à uma ocorrência na rua Marechal Hermes da Fonógrafo, Vila São Silvestre. Três pessoas estavam dentro de uma residência que corria risco de desabamento em meio à enchente.

… Desaba/o: 01, 15h34 Ameaça de desabamento de residência, Rua Marechal Hermes da Fonógrafo, 810 – Vila Silvestre / Barueri, 3 vtrs.

Enchente: 01, 15h34 Enchente ( pessoas no interior de res. ) Rua Marechal Hermes da Fonógrafo, 810 – Vila Silvestre / Barueri, 3 vtrs. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 6, 2021

Piscinão para combater enchentes

A Prefeitura de Barueri anunciou, em setembro, a construção de três piscinões para combater os alagamentos no Centro da cidade. “Estamos resolvendo esse problema com as enchentes gradativamente. Um dos piscinões deve segurar mais de 3 milhões de litros de água no período de duas horas”, explicou Furlan, em vídeo publicado nas redes sociais, no sábado (4).

As obras de construção de um dos reservatórios, que fica ao lado da estação Jardim Silveira da CPTM, às margens do rio Barueri-Mirim, começaram em maio deste ano e têm previsão para serem concluídas em 2023.

