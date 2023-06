UBS do Pestana, em Osasco, é reaberta após reforma e modernização

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Anunciata de Lúcia, que fica no bairro Pestana, em Osasco, foi reaberta à população após passar por obras de reforma e modernização. A entrega foi feita na última sexta-feira (23), e contou com a presença do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama, Aline Lins, e do deputado estadual Gerson Pessoa.

A reforma contemplou a recepção, os consultórios de clínico geral, pediatria, odontologia, ginecologia, farmácia, sala de vacina e inalação, almoxarifado, corredores e sanitários feminino, masculino, que foram adaptados para pessoas com deficiência.

“Agora a UBS Anunciata de Lúcia está totalmente reformada e modernizada para atender mais e melhor os munícipes. Lembrando que essa UBS não é da Prefeitura, ela é nossa, por isso, a gente tem a obrigação de cuidar desse espaço. Toda essa infraestrutura e investimento foram feitos com muito carinho para nossa população”, afirmou o prefeito Rogério Lins.

A parte elétrica e hidráulica recebeu manutenção e a área externa agora conta com novo paisagismo, pintura e iluminação. Também foi feita a manutenção do telhado da UBS.