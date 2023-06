Gerson Pessoa lota auditório para prestação de contas de 100 dias de mandato

Na noite desta segunda-feira (26), o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) realizou uma reunião política para apresentar os resultados dos 100 dias de mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Para um auditório lotado (o teatro do colégio Nossa Senhora da Misericórdia, na Vila Osasco), o parlamentar listou todas as suas atividades no período.

Ao todo, o deputado apresentou na Alesp:

2 PEC (Proposta de Emenda Constitucional);

4 PL (Projetos de Lei);

549 atendimentos na Assembleia;

4200 atendimentos no escritório político de Osasco;

418 indicações ao Governador.

Além disso, o deputado destacou que tornou-se líder do Podemos na Casa e coordenador da Frente Parlamentar de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, além de membro da comissão de Ciência, Tecnologia e Informação.

Na ocasião, Pessoa explicou que, por estar no primeiro ano de mandato, não tinha direito a apresentar emenda parlamentar para pedir recursos, já que o orçamento foi feito na gestão passada. Mesmo assim, ele foi até o governo solicitar emendas diretamente ao Executivo e conseguiu R$11 milhões em verbas para a cidade para serem destinadas ao terceiro setor.

Além do trabalho na Alesp, Pessoa empenhou-se em conseguir reuniões nas secretarias estaduais afim de conseguir novos projetos para Osasco bem como interceder pelos projetos já em andamento, como foi o caso das obras que vão garantir uma nova entrada para a cidade na Castello Branco. Pessoa visitou as seguintes secretarias: Mobilidade Urbana, Esporetes, Saúde, Segurança Pública, Educação, Habitação, Assistência Social, Desenvolvimetno Econômico e Cultura.

O destaque das visitas fica por conta do compromisso firmado junto ao parlamentar de aumentar o número de refeições diárias do Bom Prato para 4000, o pedido de ampliação dos leitos do Hospital Regional, a reivindicação de uma AME (Ambulatório Médico de Especialidades) para Osasco, a ampliação do programa habitacional Viver Melhor, entre outros.

“Agradeço a oportunidade de ser o deputado da cidade, por poder mostrar o quanto ter um deputado do município faz a diferença”, disse.

A deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu, disse que os colegas de partido estão dando orgulho.

“Fiz questão de vir aqui hoje para dizer que quando acompanho seu trabalho, penso: como aprendeu tão rápido?! E sinto um enorme orgulho”, ressaltou a deputada sobre os primeiros dias de Gerson como parlamentar.

O prefeito Rogério Lins também exaltou o orgulho por ter escolhido Gerson para representar Osasco na Alesp. “Sinto orgulho de ver esse cara falando. A gente fez a escolha certa para nossa cidade. Em 100 dias, foi o deputado que mais trouxe recursos para Osasco na história”, ressaltou Lins.

“Imaginei que poderia não dar conta, mas agora, após 100 dias, tendo trabalho para mostrar e metas a serem atingidas, vemos que está dando certo”, afirmou Pessoa.