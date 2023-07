UBSs de Osasco vão funcionar até às 20h

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Osasco que funcionam até às 16h terão o horário de atendimento estendido até às 20h. A informação foi divulgada hoje (3) pelo prefeito da cidade, Rogério Lins (Podemos).

“Unidades de Saúde que funcionavam até às 16h funcionarão até às 20h, ajudando pessoas que trabalham até às 18h”, escreveu o prefeito osasquense, nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, a ampliação do horário de funcionamento será gradativa e dividida em lotes. Nesta segunda-feira (3), as UBSs Irmã Águeda Maria Jaime (Olaria do Nino), Luciano Rodrigues Costa (Jardim Roberto), Guilherme de Nóbrega Abreu (Metalúrgicos) e Emília Cosme Cerqueira (Munhoz 2) passaram a atender até às 20h.

Na próxima etapa, o novo horário também vai vigorar nas UBSs Raimundo Cavalcante de Souza (Munhoz 1), Anunciata de Lúcia (Pestana), Laurinda Rodolfo Rubo (Jardim D’Abril) e Maria do Socorro Bezerra Patrício (Palmares).

Segundo Rogério Lins, também terão o horário de funcionamento ampliado as unidades do Três Montanhas, Jardim D’Ávila, Vila dos Remédios, Quitaúna, Vila Yara, Presidente Altino e Santa Maria.