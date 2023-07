Quarta-feira tem seleção no ginásio de Barueri para vagas temporárias de auxiliar de logística

Quarta-feira tem seleção no ginásio de Barueri para vagas temporárias de auxiliar...

A Casa do Trabalhador de Barueri promove nesta quarta-feira (5) mais uma seleção, desta vez, para vagas temporárias de auxiliar de logística. A seletiva será realizada às 9h, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro da cidade.

O nome da empresa contratante não foi informado. Já o salário oferecido será de R$ 1.781,00 mais seguro de vida, ônibus fretado e refeição no local de trabalho.

A jornada será em regime de escala 6×1 em três opções de horários (3h às 11h; 21h12 às 6h; e 12h às 21h48). Há possibilidade de efetivação.

Não é necessário ter experiência. Os candidatos devem ter o ensino médio completo e comparecer ao local da seleção com currículo atualizado e documentos originais.

SERVIÇO

Seleção – vagas temporárias de auxiliar de logística

Local: Ginásio Poliesportivo José Corrêa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 – Centro de Barueri);

Quando: 05/07 (quarta-feira) às 9h