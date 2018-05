Últimos dias de inscrições para concurso com 53 vagas em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba está com dois concursos públicos abertos. Eles visam preencher um total de 53 vagas, em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 976,14 mais gratificações legais a R$ 3,1 mil. As inscrições vão até 18 de maio, no site RBO Concursos. A taxa para todos os cargos é de R$ 23,70.

A maioria das oportunidades, 30, são para guardas civis municipais (24 homens e 6 mulheres), com salário de R$ 978,18 por mês mais 100% de gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), totalizando R$ 1.956,36, e demais benefícios. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sujeita a escalas e plantões.

Exige-se ensino médio completo, altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens e possuir CNH na categoria “A e B”.

Também há vagas para motorista (5), terapeuta ocupacional (2), jardineiro, pedreiro, operador de motoserra, pedreiro, eletricista de auto e máquinas, arquiteto, dentista, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, entre outras.

Clique aqui para ler o edital para as 30 vagas de guarda civil municipal

Clique aqui para ler o edital para as demais vagas