Silvio Santos roga “praga” Luciana Gimenez: “Não vai arrumar marido nunca mais”

Silvio Santos voltou a mostrar a língua afiada durante seu programa deste domingo, 6. Desta vez, o alvo do dono do SBT foi a apresentadora Luciana Gimenez, da Rede TV!.

Silvio comentou a separação dela do empresário Marcelo de Carvalho, um dos sócios da Rede TV!.

“Luciana Gimenez? Não falo da esposa dos outros. Não tenho nada com a vida dela. Ela separou? Não vai arrumar marido nunca mais. Quem está casada com empresário de televisão, se deixa o empresário de televisão, não casa nunca mais. É praga”, disparou o “homem do Baú”.