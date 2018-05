Criança de dez anos é baleada no Pestana, em Osasco

Na noite deste domingo, 6, uma menina de dez anos de idade foi baleada no ombro enquanto brincava em frente a sua casa, no bairro Pestana, em Osasco. A polícia tenta descobrir o autor do disparo.

A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Antonio Giglio e até o momento não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com a PM, a menina brincava com alguns amigos quando foi atingida por um disparo de arma de fogo em seu ombro, por volta das 19h40 deste domingo. O caso foi registrado no 1º DP de Osasco.

Com informações do R7