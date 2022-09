Unidade de Atendimento de Reintegração Social em Osasco será inaugurada nesta segunda-feira (26)

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), em parceria com a Prefeitura Municipal de Osasco e o Poder Judiciário inauguram na segunda-feira (26), às 14 horas, a Unidade de Atendimento de Reintegração Social que irá operacionalizar o Programa de Penas e Medidas Alternativas de Osasco. O evento solene será na Av. Dionysia Alves Barreto, 355, na Vila Osasco e vai contar com a presença do Secretário de Administração Penitenciária, Coronel Nivaldo César Restivo.

A nova unidade será 91ª em todo o Estado de São Paulo.

Segundo a SAP, o Programa de Penas e Medidas Alternativas já cadastrou mais de 214 mil pessoas condenadas pelo judiciário à prestação de serviços à comunidade e índice de reincidência observado no programa é de apenas 7% e o custo por apenado nesta modalidade penal é, em média, de R$ 26,49.

Ainda de acordo com a SAP, esta modalidade penal consiste na realização de atividades gratuitas a instituições que atende a comunidade em geral ou entidades públicas.