Santana de Parnaíba vai ter Oktobeer Fest

Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, o Centro de Eventos de Santana de Parnaíba vai sediar a Oktobeer Appetiti Fest.

O evento, com entrada gratuita, vai ter chopp artesanal, gastronomia variada e muita música ao vivo.

Confira a programação com as atrações do festival:

Sexta-Feira (14/10):

19h: Quebra Mar (Tributo ao Charlie Brown);

Sábado (15/10):

15h – Anderson Munisz;

18h – Banda Gurba9 – Classic Rock;

20h30 – Lucas Lima (Tributo ao Cristiano Araújo);

Domingo (16/10):

16h – Molina’s (Tributo ao Creedence);

18h – In Concert Brazil (Cover Pitty, Capital Inicial e Kid Abelha).

O Centro de Eventos fica na Av. Esperança, 450, Campo da Vila.