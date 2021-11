Urologista de Barueri alerta homens sobre cuidados com a saúde

Novembro é o mês focado na saúde do homem e a campanha nacional “Novembro Azul” tem como objetivo conscientizar sobre o tema e sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O urologista Marcelo Fernandes do Nascimento, médico do Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, em Barueri, explica não apenas sobre a importância do diagnóstico na fase inicial da doença, mas o constante cuidado com a saúde masculina. “A média de expectativa de vida dos homens é de sete anos menos que as mulheres por conta dessa resistência de procurar auxílio médico”, aponta o especialista.

O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata os homens, depois do câncer de pele. A estimativa é que surjam mais de 65 mil novos casos por ano. A cada 40 minutos um homem morre em decorrência do câncer de próstata. Mas, de acordo com o médico, existem fatores de prevenção essenciais que diminuem a incidência de morte por câncer.

“Dieta rica em gorduras e proteína animal está ligada à maior incidência de câncer de próstata. Portanto, é importante manter o peso adequado, alimentação balanceada, fazer atividade física e evitar o uso de álcool e o tabagismo”, explica Nascimento.

Exames de rotina

Além de evitar a exposição aos fatores de risco, recomenda-se fazer os exames preventivos anualmente em homens com idade acima de 45 anos, fase que ocorre uma maior incidência do câncer de próstata. Para quem tem histórico familiar (parentesco de primeiro grau) de câncer de próstata, a chance de ter a doença aumenta, logo, é indicado o acompanhamento médico a partir dos 40 anos de idade.

Existem dois exames, quando associados têm maior eficácia para detectar o câncer de próstata: a coleta de sangue para medir o PSA (Antígeno Prostático Específico) e o exame de toque, e quando realizados em fase inicial, aumentam em 95% as chances de cura.

Em Barueri, o atendimento voltado à saúde do homem é interrupto. “Tanto as Unidades Básicas de Saúde, que são a porta de entrada, quanto o Centro de Especialidades, estão preparados para acolher os pacientes homens, e de todas as idades, valendo a importância no cuidado da saúde do homem de forma integral”, afirma a coordenadora do Centro de Especialidades, Egg Regina Vendramin Wendriner.

