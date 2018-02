Usuários da EMTU devem providenciar cartão BOM para a integração no Terminal Luiz Bortolosso

Os usuários da região Oeste da Grande São Paulo que utilizam as linhas incluídas no plano de reorganização do transporte intermunicipal da área de abrangência do Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – km 21, em Osasco, devem providenciar o Cartão BOM para garantir a integração tarifária entre os serviços a partir do próximo domingo, 25 de fevereiro. Caso a pessoa pague a passagem com dinheiro, deverá efetuar dois pagamentos.

O plano envolve a criação de duas linhas principais que partirão do referido terminal com destino ao Metro Butantã (840) e bairro da Lapa (850). Elas terão maior frequência de partidas e serão integradas tarifariamente com 21 linhas intermunicipais vindas de oito municípios vizinhos e que passarão a fazer ponto final no mesmo Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21.

Para chegar à capital e garantir o pagamento da tarifa integrada é imprescindível a utilização do cartão BOM nas linhas a serem utilizadas.

O Cartão BOM pode ser obtido sem custo nos seguintes locais:

O Cartão BOM também pode ser obtido no Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21.