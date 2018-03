Vacina da febre amarela será distribuída no Shopping Granja Vianna neste sábado (10)

Amanhã (9), a Prefeitura de Cotia estará imunizando a população contra a febre amarela, das 10h às 17h, na Feira Noturna de Caucaia do Alto e no Terminal de Ônibus do distrito.

No sábado (10), postos volantes de vacinação serão montados no Piso X, do Shopping Granja Vianna, no Atacadão e no Walmart. “A Saúde montou esta estratégia para alcançarmos aquele morador que por motivos de trabalho não consegue se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde. Nossa meta é chegar perto da universalização de cobertura vacinal”, diz o prefeito Rogério Franco (PSD).

De acordo com a Vigilância, nos postos volantes são vacinadas apenas crianças com idade a partir de cinco anos, as mais novas devem ser levadas às unidades de saúde. Criança e adolescente, com até 15 anos de idade, precisam apresentar a caderneta de vacinação.

Na última quarta-feira (7), a Prefeitura vacinou 455 pessoas no posto volante montado na Feira Noturna de Cotia, em frente à Prefeitura. As doses da vacina contra a Febre Amarela estão disponíveis nas 25 UBS’s do município em dias pré-definidos.

Vacinação contra a Febre Amarela em Cotia

Dia 9/03 – Sexta-feira

Das 17h às 21h: Feira Noturna de Caucaia do Alto e Terminal de Ônibus de Caucaia do Alto

Dia 10/03 – Sábado

Das 9h às 13h: Atacadão Cotia

Das 9h às 13h: Walmart

Das 10h às 16h: Piso X do Shopping Granja Vianna