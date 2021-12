Vacinação contra a covid-19 nos shoppings de Osasco vai até dia 22

A Secretaria de Saúde de Osasco disponibiliza até o dia 22 de dezembro a vacina contra a covid-19 nos shoppings da cidade. A ação ocorre sempre das 14h às 21h, inclusive aos sábados e domingos.

Os postos volantes de vacinação estão no Osasco Plaza Shopping, SuperShopping e Shopping União, atendendo 1ª, 2ª e 3ª dose. “Estamos imunizando lojistas e consumidores, que circulam pelos shoppings. A maioria vem a procura da dose de reforço, porém ainda existe a busca pela 1ª e 2ª doses”, afirmou o enfermeiro Danilo da Mota Santos, responsável pela ação no posto do Shopping União.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa apresentou grande procura por parte da população que não consegue se dirigir às UBSs de segunda a sexta-feira para imunizar-se. Para se ter uma ideia, a média de imunizações da 3ª dose, no Shopping Plaza, é de 300 pessoas por dia.

O motorista Paulo Sérgio dos Santos, de 52 anos, aproveitou que estava no shopping com o objetivo de tirar a segunda via do RG para receber a dose de reforço. “Essa iniciativa é uma benção. Agora não tem desculpa é só vir e se imunizar. É tudo muito rápido”, falou.

Para imunizar-se nos postos volantes em Osasco, não há necessidade de agendamento. Basta levar um documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Para a segunda dose ou dose de reforço, é preciso levar a carteirinha de vacinação. Menores só poderão receber a vacina se estiverem acompanhados por pais ou responsáveis.

Serviço

Postos de vacinação contra Covid-19 nos shoppings de Osasco



Período: até 22/12, das 14h às 21h

Locais:

Osasco Plaza Shopping (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 – Centro)

SuperShopping (Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas)

Shopping União (Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara)