Vagas abertas em cursos gratuitos de informática e marketing em Barueri

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri abre nesta segunda-feira (26) as inscrições para cursos gratuitos de “Conceitos Básicos de Informática” e “Planejamento em Divulgação e Marketing”. As aulas estão previstas para começarem no dia 17 de julho.

publicidade

O primeiro tem carga horária de 48 horas e será ministrado no período da manhã, das 9h às 12h. O segundo curso será oferecido das 13h às 16h, e a carga horária será de 54 horas.

Podem participar dos cursos gratuitos moradores de Barueri que tenham 18 anos ou mais. As inscrições devem ser feitas gratuitamente na sede da Sads (Avenida Vinte e Seis de Março, 1.159 – Jardim São Pedro), das 8h às 16h30, até sexta-feira (30) ou até todas as vagas serem preenchidas.

publicidade

Basta apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço. Para saber mais, entre em contato pelo telefone (11) 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199, 220 ou 244.