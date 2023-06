Enel realiza operação Energia Legal no CEU das Artes, em Osasco

A Enel realizará, de 27 a 30 de junho, das 9h às 16h, a Operação Energia Legal no CEU das Artes, em Osasco.

publicidade

A iniciativa visa fiscalizar e combater as fraudes e os furtos de energia, conscientizando a população sobre os riscos e prejuízos desta prática.

A operação é feita em parceria com a Polícia Civil, que atua na identificação de irregularidades na medição de energia em estabelecimentos comerciais e residenciais da região.

publicidade

A atividade também contará com agentes estarão à disposição para dar dicas e entregar materiais educativos aos participantes.

Além disso, uma Unidade Móvel de Atendimento da empresa estará à disposição dos clientes, oferecendo serviços como emissão de 2ª via da conta de energia, alteração de titularidade e cadastro, além de informações e tira-dúvidas.

publicidade

O evento terá também a participação do projeto Enel Compartilha Eficiência, que nesta edição permitirá aos clientes a troca de até dez lâmpadas antigas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares – por outras novas e mais econômicas, de LED. Para participar, basta ser o titular da unidade consumidora, levar um documento com foto, uma conta de luz e as lâmpadas a serem trocadas.

Os consumidores também poderão preencher o formulário de Diagnóstico Energético para concorrer à troca de geladeiras antigas por modelos mais novos e eficientes. Os interessados podem se inscrever no local do evento, desde que atendam a alguns requisitos: morar nos municípios da área de concessão da Enel São Paulo e ter uma geladeira em funcionamento para troca. A inscrição deve ser feita pelo titular da conta de energia.

O CEU das Artes – “Camila Rossafa” fica na Rua Nelson Mandela, s/n, Jardim Primeiro de Maio (“Chácara Fazendinha”), Osasco.