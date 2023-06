“Vovô do crime” é preso ao tentar abrir conta bancária com nome falso no Centro de Barueri

“Vovô do crime” é preso ao tentar abrir conta bancária com nome...

Um idoso com uma extensa ficha criminal foi preso por policiais militares após solicitar a abertura de uma conta com nome falso em uma agência bancária, no Centro de Barueri, na última sexta-feira (23).

publicidade

A PM foi acionada para atender a ocorrência em uma agência localizada na Rua Campos Sales. Com o suspeito, foi encontrada uma cédula de identidade falsa utilizada na abertura da conta bancária.

Já em consulta via COPOM, os policiais constataram que ele era procurado por estelionato e possui uma extensa ficha criminal. O idoso foi conduzido até a delegacia de Barueri.

publicidade