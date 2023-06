Osasco Vôlei confirma a saída de Key Alves

A ex-BBB e agora ex-atleta Key Alves informou em suas redes sociais que optou por largar o esporte e se dedicar somente à carreira no entretenimento e TV. A informação foi confirmada pela assessoria do Osasco, último time que ela defendeu antes de ir para o reallity show.

A ex-líbero agradeceu ao Osasco pela passagem de dois anos, que, segundo ela, foi a realização de um sonho.

“Osasco me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na tv, sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos e realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada, meninas, comissão técnica, todos mesmo. O Liberatti era um sonho que se tornou realidade por dois anos”.

Embora tenha saído do vôlei, a famosa não descarta voltar às quadras um dia. “Tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa: quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna”, disse.

O Osasco Vôlei confirmou que o contrato com a atleta foi encerrado ao final da Superliga 2022/2023 e não foi renovado.

Em janeiro deste ano, antes de entrar no BBB, Key já havia anunciado ao técnico do time, Luizomar de Moura, que ia sair do time.

“Quero agradecer ao Lu [Luizomar] que foi meu paizão nesse momento mais complicado para mim, de decisão. Ele estava do meu lado o tempo inteiro. Disse que se era o meu sonho, para eu seguir”, contou na época.