Vagas de auxiliar de cozinha, repositor, garçom, caixa, balconista de padaria e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne 26 vagas de emprego nesta semana, com salários que variam entre R$ 1,3 mil e R$ 3 mil, de acordo com a função. A maioria das oportunidades exige o ensino médio completo.

As vagas são para os cargos de atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, vendedor orçamentista, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, cadista, encarregado de prevenção de perdas, encarregado de frios, balconista de frios e balconista de padaria.

Também há oportunidades para as funções de caixa, repositor, sushi chef, copeiro de eventos, cozinheiro geral, eletricista, garçom, instalador fotovoltaico, mecânico de empilhadeira, monitor infantil, operador de telemarketing (ativo e receptivo), entre outras.

Para participar da seleção, os candidatos precisam preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro de Barueri.